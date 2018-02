FOREX-Dollaro sopra minimi, euro fa fatica dopo rialzi

LONDRA, 8 febbraio (Reuters) - Il dollaro si muove al di sopra dei minimi, beneficiando della difficoltà dell'euro e dei più alti rendimenti Usa, mentre i rialzi restano limitati dalle preoccupazioni relative alla volatilità delle borse. ** "L'euro di recente è salito troppo in alto, con troppe aspettative su una normalizzazione anticipata da parte della Bce. E gli investitori stanno adesso sciogliendo quelle posizioni", dice Masafumi Yamamoto di Mizuho Securities. "Il dollaro/yen sembra limitato dall'incertezza nei mercati azionari, che probabilmente lo manterranno in range" dice ancora Yamamoto. "Ma forse il calo delle borse non durerà tanto, perché l'economia mondiale è forte". ** Attorno alle 10, l'indice del dollaro contro un paniere di valute sale di quasi lo 0,3% a 90,488. ** "Ieri i tassi dei Treasuries Usa sono saliti, quindi, parlando in termini generali, questo ha portato alla forza del dollaro" ha precisato Ayako Sera, economista a Sumitomo Mitsui Trust Bank. ** Il presidente della Bundesbank Jens Weidmann ha detto che l'apprezzamento dell'euro e la recente correzione vista sui mercati azionari non giustificano alcun considerevole prolungamento del Qe, ma ha detto che la politica monetaria della Bce dovrebbe restare accomodante oltre l'orizzonte del Qe . ORE 10,05 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2237/39 1,2262 DOLLARO/YEN 109,66/69 109,31 EURO/YEN 134,20/25 134,07 EURO/STERLINA 0,8833/36 0,8834 ORO SPOT 1.310,20/0,66 1.318,11 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia