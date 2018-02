FOREX-Dollaro cede terreno su yen su perdita slancio ripresa Borse mondiali

LONDRA, 7 febbraio (Reuters) - In una seduta che si preannuncia volatile, nelle contrattazioni europee il dollaro cede terreno sullo yen, perdendo i guadagni accumulati in precedenza, mentre la ripresa dei listini azionari perde slancio intaccando la propensione per il rischio degli investitori. ** Attorno alle 9,45, il biglietto verde cede lo 0,5% a 109,03 nei confronti dello yen . ** Negli scambi asiatici la divisa Usa ha raggiunto il massimo di 109,720 yen sulla scia del rimbalzo della Borsa di Tokyo che ha ricalcato quello di Wall Street. Ma successivamente il biglietto verde ha perso terreno ricalcando l'andamento del Nikkei. ** L'attenzione degli investitori si concentra sui listini Usa, da cui è partita l'ondata ribassista che si è abbattuta sui mercati globali, compreso quello valutario. ** Il robusto aumento dei tassi dei Treasuries a lunga scadenza visto in questi giorni, fino ai massimi di quattro anni, ha contribuito a innescare il calo nei listini azionari, e nonostante i rendimenti si siano allontanati dai recenti massimi, restano ancora su livelli elevati. ** "Il rendimento del Treasury decennale è sceso in attesa dell'asta odierna. A seconda di come andrà l'asta, i listini Usa potrebbero dover affrontare nuove turbolenze", ragiona Makoto Noji, senior strategist di Smbc Nikko Securities. "Ci aspettiamo un certo nervosismo sui mercati azionari mondiali", aggiunge Noji. ORE 9,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2369/70 1,2376 DOLLARO/YEN 109,03/05 109,55 EURO/YEN 134,86/94 135,58 EURO/STERLINA 0,8877/80 0,8871 ORO SPOT 1.329,80/0,20 1.324,93 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia