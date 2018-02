FOREX-Dollaro sale dopo payroll Usa sopra attese, balzo rendimenti

NEW YORK, 2 febbraio (Reuters) - Un dato sull'occupazione Usa superiore alle attese ha determinato un recupero del dollaro sulle principali valute. ** L'indice del dollaro contro un paniere di altre divise -- che la scorsa settimana aveva toccato il minimo dei tre anni a 88,428 -- si è spinto dagli 88,815 precedenti il dato a 89,129. Alle 14,55 circa l'indice vale 89,068 con un rialzo dello 0,45%. L'euro, che prima del dato quotava 1,2495 dollari, è sceso a 1,2436. ** Ampliano il rialzo dopo il dato anche i rendimenti sui titoli di Stato europei, con il Bund che dopo un picco torna ad assestarsi comunque al di sopra dei livelli precedenti il dato. Il Bund decennale di riferimento , che prima del dato rendeva 0,678%, è balzato a 0,713%. Alle 14,55 circa quota 1,698%. Il tasso del decennale italiano agosto 2027 è balzato da 2,006% a 2,026% per poi tornare poco lontano dai livelli precedenti il dato. Lo spread si è mantenuto entro il range di seduta e attorno alle 14,55 quota 132 punti base. ** La crescita dei posti di lavoro negli Usa è ripresa in gennaio e anche gli stipendi sono aumentati come non accadeva da più di otto anni e mezzo, rafforzando le aspettative che l'inflazione accelererà quest'anno grazie a un mercato del lavoro vicino alla piena occupazione. Gli occupati non agricoli sono aumentati di 200.000 unità dopo l'incremento di 160.000. Le attese erano per un rialzo di 180.000 unità . ORE 14,55 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2446/50 1,2508 DOLLARO/YEN 110,27/29 108,17 EURO/YEN 137,25/29 136,81 EURO/STERLINA 0,8790942 0,8765 ORO SPOT 1.336,21/6,78 1.348,81 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia