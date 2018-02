FOREX-Dollaro torna fiacco dopo rimbalzo su Fed, permane trend debolezza

LONDRA, 1 febbraio (Reuters) - Dopo un rimbalzo di breve vita, il dollaro è tornato a procedere con fiacchezza, con l'euro che si riporta saldamente sopra 1,24. La valuta Usa ha faticato quest'anno, con l'attesa di strette monetarie in altre parti del mondo che, insieme a una più forte crescita economica globale, concorre a incoraggiare gli investitori a puntare altrove, soprattutto sulla zona euro. ** Con il rialzo delle pressioni inflattive e degli investimenti stranieri in Usa il dollaro non dovrebbe indebolirsi, secondo l'analista di Commerzbank Thu Lan Nguyen. Ma il trend è così forte che anche se i dati macro Usa in agenda venerdì, inclusi i non-farm payroll, risultassero più forti delle attese, "dubito che porti alcun cambiamento al dollaro" dice ancora Nguyen. ** Ieri sera è arrivato il verdetto del comitato di politica monetaria della Fed, l'ultimo dell'era Janet Yellen che, come atteso, ha lasciato i tassi invariati a 1,25-1,50%. L'istituto centrale Usa ha sottolineato un probabile prosieguo dell'innalzamento dell'inflazione nel corso dell'anno, quindi durante il mandato del nuovo governatore Jerome Powell. Citando un rialzo dell'occupazione, delle spese dei consumatori e degli investimenti, la Fed ha detto di aspettarsi un'economia ancora in espansione e che il mercato del lavoro resti solido nel 2018 . ORE 15,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2452/58 1,2420 DOLLARO/YEN 109,41/46 108,17 EURO/YEN 136,27/31 135,52 EURO/STERLINA 0,8749/51 0,8747 ORO SPOT 1.340,40/0,49 1.344,70 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia