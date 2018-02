RPT-FOREX-Dollaro sostenuto da toni hawkish Fed ma poi ripiega, attesa dati

(Elimina refuso nel titolo) LONDRA, 1 febbraio (Reuters) - Il dollaro è brevemente rimbalzato, risalendo dai minimi contro un paniere di valute dopo che la Federal Reserve ha mostrato fiducia sull'inflazione e la crescita Usa, rafforzando le aspettative di diversi rialzi dei tassi nel corso di quest'anno. Tuttavia gli investitori sono tornati ad aspettare che i dati macro confermino l'atteso trend economico. ** "Il messaggio della Fed è stato abbastanza 'hawkish', ma la reazione del dollaro è stata limitata, dato che questa posizione non è arrivata come una grande sorpresa" dice Shin Kadota, strategist di Barclays. "Le forti vendite registrate sul dollaro stanno iniziando a concludersi, ma ci sarebbe bisogno di forti dati Usa perché la valuta possa ulteriormente rimbalzare". ** Ieri sera è arrivato il verdetto del comitato di politica monetaria di Federal Reserve, l'ultimo dell'era Janet Yellen che, come atteso, ha lasciato i tassi invariati a 1,25-1,50%. L'istituto centrale Usa ha sottolineato un probabile prosieguo dell'innalzamento dell'inflazione nel corso dell'anno, quindi durante il mandato del nuovo governatore Jerome Powell. Citando un rialzo dell'occupazione, delle spese dei consumatori e degli investimenti, la Fed ha detto di aspettarsi un'economia ancora in espansione e che il mercato del lavoro resti solido nel 2018 . ORE 10,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2433/37 1,2420 DOLLARO/YEN 109,54/58 108,17 EURO/YEN 136,20/24 135,52 EURO/STERLINA 0,8719/23 0,8747 ORO SPOT 1.340,02/0,12 1.344,70 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia