FOREX-Dollaro verso maggior calo mensile in circa 2 annni su indebolimento outlook

LONDRA, 31 gennaio (Reuters) - Il dollaro perde terreno ed è a un passo dall'archiviare il maggior calo mensile di circa due anni dopo che il discorso sullo stato dell'unione del presidente Usa Donald Trump non è riuscito a offrire sostegno alla divisa americana. ** Nei confronti di un paniere di divise , il biglietto verde cede lo 0,27% attorno alle 10,40, portando oltre il 3,5% la flessione accumulata a gennaio e dirigendosi verso il maggior calo mensile dal marzo 2016. ** Nella notte, Trump ha sollecitato il Congresso ad approvare una norma che garantisce almeno 1,500 miliardi di dollari alla spesa per nuove infrastrutture e ha sollecitato i parlamentari a lavorare per raggiungere intese bipartisan, pur ribadendo la linea dura sul fronte immigrazione. ** Il clima di debolezza giunge dopo il consolidamento visto nei giorni scorsi con i mercati finanziari che si aspettano che la Federal Reserve (stasera termina la due giorni del Fomc) assuma un atteggiamento più fiducioso sulle prospettive dell'economia pur lasciando i tassi invariati. ** "Stiamo ancora vedendo un dollaro debole e questo potrebbe essere per via di una certa avversione per il rischio sui mercati", spiega la strategist valutaria di Commerzbank, Esther Reichelt, da Francoforte. ORE 10,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2446/49 1,2400 DOLLARO/YEN 108,70/72 108,76 EURO/YEN 135,27/32 134,89 EURO/STERLINA 0,8784/89 0,8765 ORO SPOT 1.343,21/3,63 1.338,16