FOREX-Mercato punta su dlr debole nonostante rassicurazioni Trump

NEW YORK, 26 gennaio (Reuters) - Il dollaro scambia poco sopra i minimi da tre anni, ma torna a deprezzarsi, avviandosi a chiudere gennaio con la flessione mensile più ampia da due anni. ** Alla base del deprezzamento ci sono state le dichiarazioni giunte in settimana dal segretario al Tesoro Mnuchin, che ha affermato di vedere con favore un biglietto verde debole. ** Solo l'intervento dello stesso presidente Usa Trump -- che ha precisato in un'intervista di preferire in ultima analisi un dollaro forte -- è riuscito almeno temporaneamente a frenare la caduta della divisa. Tuttavia, come sottolinea Viraj Patel di Ing "sarà difficile per le autorità Usa ricacciare il genio del 'dollaro debole' dentro la lampada". ** Il 'dollar index', che mette in relazione la divisa Usa a un paniere delle principali valute internazionali, scambia nel primo pomeriggio in area 89, dopo essere sceso in mattinata al minimo da tre anni di 88,438. ** L'euro/dollaro si è riportato oggi saldamente sopra 1,24; ieri in concomitanza della conferenza stampa Bce il cambio era salito fino a 1,2536, a nuovi massimi da dicembre 2014, scendendo poi fino a 1,2362 dopo le parole di Trump. ** "In generale la storia resta quella del dollaro debole; a meno di un sostanziale riposizionamento delle aspettative di restrizione della politica monetaria Usa, il dollaro rimarrà sulla difensiva" commenta lo strategist di Seb Richard Falkenhall. ** Una scossa al biglietto verde non arriva neanche dai dati: il preliminare sul Pil Usa del quarto trimestre, appena uscito, mostra una crescita del 2,6% annualizzato, in rallentamento rispetto al +3,2% del terzo trimestre (il dato più forte da oltre due anni) e inferiore rispetto alle stime di +3% . ** Il biglietto verde cede anche sullo yen nonostante dati odierni ancora deboli dall'inflazione giapponese, ma il cambio si tiene per ora a distanza dal minimo da quattro mesi toccato ieri a 108,50. ORE 14,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2439/41 1,2395 DOLLARO/YEN 109,27/30 109,39 EURO/YEN 135,87/92 135,61 EURO/STERLINA 0,8733/37 0,8764 ORO SPOT 1.350,11/0,88 1.347,65 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia