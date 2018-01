FOREX-Dollaro a minimi seduta su yen, valuta giapponese accelera anche su euro

NEW YORK, 23 gennaio (Reuters) - Arretrano di circa mezzo punto percentuale i cross del dollaro/yen e quello dell'euro/yen, mentre il cambio euro/dollaro si mantiene sui livelli della chiusura precdente, dunque non lontano dai massimi degli ultimi tre anni. ** In tarda mattinata il biglietto verde era riuscito a risalire lievemente la china grazie a scommesse su un ampliamento del differenziale tra tassi Usa e zona euro. ** Su base aggiustata tenendo conto dell'inflazione, lo scarto di rendimento del Treasury decennale sull'equivalente Bund si muove intorno a 1,3%, sui massimi degli ultimi sei mesi. ** A monte dell'apprezzamento della divisa nipponica restano le conclusioni della riunione di Banca del Giappone, che ha confermato l'orientamento ultra-accomodante lasciando però trasparire un minor pessimismo sul futuro andamento dell'inflazione. ** Il governatore Haruiko Kuroda ha comunque escluso che l'istituto possa seguire le altre banche centrali mondiali e ridurre lo stimolo monetario, spingendo sul momento lo yen brevemente al ribasso. ORE 15,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2255/57 1,2260 DOLLARO/YEN 110,50/51 110,91 EURO/YEN 135,39/40 136,00 EURO/STERLINA 0,8781/84 0,8765 ORO SPOT 1.332,88/2,95 1.333,70 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia