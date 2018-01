FOREX-Debolezza dollaro mantiene euro in prossimità recenti massimi tre anni

NEW YORK, 22 gennaio (Reuters) - Nei primi scambi sulla piazza Usa prosegue l'impostazione ribassista del biglietto verde, grazie a cui l'euro torna in prossimità dei recenti massimi degli ultimi tre anni. ** Gli investitori sembrano scommettere che, con la riunione del consiglio in agenda giovedì prossimo, la Bce opti per non sottolineare ulteriormente l'orientamento di politica monetaria ultra-espansivo, in ragione degli innegabili segnali di miglioramento sul fronte della crescita economica. ** Ubs Wealth Management ha rivisto al rialzo la propria proiezione di breve termine sul cross dell'euro/dollaro, suggerendo di accorciare ulteriormente le posizioni sugli asset Usa. ** "Se non fosse per il differenziale tra tassi della zona euro e tassi Usa la valuta unica europea si apprezzerebbe ulteriormente, visto che i fondamentali sottostanti come il saldo delle partite correnti sono significativamente migliorati negli ultimi mesi", commenta Thomas Flury, responsabile per la staregia sul mercato dei cambi per Ubs Wealth Management. ** Al via a Bruxelles la riunione dell'Eurogruppo, sulla cui agenda figura in primo luogo una nuova valutazione sui progressi della Grecia nel percorso delle riforma. ORE 14,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2246/48 1,2220 DOLLARO/YEN 110,79/81 110,76 EURO/YEN 135,64/69 135,41 EURO/STERLINA 0,8806/11 0,8818 ORO SPOT 1.333,30/3,43 1.331,41 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia