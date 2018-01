FOREX-Dollaro cede su timori possibile 'shutdown' attività uffici federali

NEW YORK, 18 gennaio (Reuters) - Dollaro in calo nei confronti delle principali controparti sulla piazza Usa, appesantito dai timori legati al possibile blocco dell'attività dell'amministrazione federale statunitense in assenza di un accordo al Congresso sul bilancio. ** I deputati repubblicani stanno freneticamente tentando di approvare prima della scadenza di domani un provvedimento temporaneo per consentire di mantenere l'operatività degli uffici federali, evitando il cosiddetto 'shutdown'. Il voto sulla prosecuzione dei finanziamenti necessari a tal scopo è atteso dopo le 20,30 italiane. ** Intorno alle 17,40 il biglietto verde cede lo 0,4% circa su yen a 110,85 . Il dollaro è in flessione anche sull'euro che sale dello 0,5% a quota 1,2244 , sotto il picco da tre anni a 1,2322 dollari segnato ieri. ORE 17,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2244/47 1,2184 DOLLARO/YEN 110,84/86 111,28 EURO/YEN 135,72/76 135,60 EURO/STERLINA 0,8811/13 0,8810 ORO SPOT 1.330,67/0,80 1.327,65 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia