FOREX-Euro sale oltre 1,22 dlr, scommesse su riduzione stimolo Bce

LONDRA, 15 gennaio (Reuters) - L'euro è in rialzo oltre quota 1,22 dollari, ai massimi da tre anni, supportato dalle scommesse degli investitori su un nuovo alleggerimento dello stimolo monetario da parte della Banca centrale europea. ** Intorno alle 9,20 la valuta unica sale a 1,2219 dollari da 1,2185 dollari del finale di seduta di venerdì, dopo una fiammata a 1,2240 dollari . ** Lo yen è in rialzo ai massimi da quattro mesi sul dollaro, sostenuto dall'ottimismo mostrato dal governatore di Banca del Giappone Haruiko Kuroda, il quale ha segnalato come l'inflazione di fondo si stia muovendo verso l'1%, mentre nelle precedenti dichiarazioni veniva indicata prossima allo zero. ** La valuta giapponese sale dello 0,3% circa sul biglietto verde, che scivola a 110,68 yen da 111,03 della chiusura . ORE 10,05 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2210/13 1,2185 DOLLARO/YEN 110,74/75 111,03 EURO/YEN 135,21/22 135,40 EURO/STERLINA 0,8883/84 0,8884 ORO SPOT 1.341,49/1,62 1.338,34 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia