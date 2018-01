FOREX-Attese Bce e politica tedesca lanciano euro/dlr a massimi 3 anni

NEW YORK, 12 gennaio (Reuters) - Euro ai massimi da tre anni sul dollaro sospinto da una combinazione di fattori, dalle aspettative di normalizzazione della politica monetaria Bce ai progressi in Germania per la formazione del nuovo governo. ** L'euro/dollaro ha toccato un massimo intraday a 1,2148, salvo frenare leggermente poco dopo i dati Usa delle 14,30 su inflazione e vendite al dettaglio, che hanno offerto in particolare una buona indicazione sui prezzi 'core' saliti in dicembre dell'1,8% tendenziale, oltre le attese . ** Già in mattinata il cambio aveva sorpassato di slancio quota 1,21, dopo la notizia che Cdu e Socialdemocratici hanno raggiunto l'accordo di massima da cui far partire i colloqui formali che dovrebbero portare alla costituzione di una nuova 'grande colazione' . ** "Chiaramente una grande colazione è più favorevole all'euro rispetto all'ipotesi di un governo a tre (Cdu, Liberali e Verdi) che era stata discussa subito dopo le elezioni" spiega la strategist di Commerzbank Esther Reichelt, che tuttavia vede nella Bce il "fattore dominante per l'euro". ** I verbali del meeting di dicembre della Bce, diffusi ieri, indicano che in tempi brevi Francoforte potrebbe riformulare la propria 'forward guidance' sui tassi, una mossa che molti vedono come il primo passo del percorso di progressiva cancellazione dello stimolo monetario . ** Da ieri, dalla pubblicazione dei verbali Bce, l'euro/dollaro risulta in apprezzamento di circa l'1,5%, la migliore performance nell'arco di due giorni dallo scorso agosto. ** La valuta unica accelera anche nei confronti dello yen, con un picco intraday di 135,35, riavvicinandosi ai massimi di inizio anno oltre quota 136. ** Il mercato resta d'altra parte cauto sul biglietto verde, nonostante le smentite giunte da Pechino su una presunta intenzione della Cina di rallentare o addirittura fermare gli acquisti di governativi Usa. Il 'dollar index' , che traccia l'andamento del dollaro rispetto al paniere delle principali valute internazionali, si è portato al minimo di quattro mesi di 91,270. ORE 14,55 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2116/19 1,2031 DOLLARO/YEN 111,66/69 111,24 EURO/YEN 135,31/35 133,86 EURO/STERLINA 0,8871/74 0,8885 ORO SPOT 1.326,14/6,26 1.322,34 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia