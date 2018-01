FOREX-Dollaro in rialzo su euro e yen, si allenta tensione disimpegno Cina da debito Usa

LONDRA, 11 gennaio (Reuters) - Il dollaro è in rialzo sullo yen e sull'euro, supportato dall'allentamento della tensione di un disimpegno della Cina dal mercato dei titoli di Stato Usa. ** La notizia, diffusa ieri da Bloomberg, secondo l'autorità di controllo sui cambi di Pechino (Safe) è basata su informazioni sbagliate e potrebbe essere del tutto falsa. ** Intorno alle 9,40 il biglietto verde sale dello 0,3% circa sulla valuta giapponese a 111,71 yen , allontanandosi dal minimo da sei settimane segnato ieri a 111,27 yen. ** La valuta Usa guadagna lo 0,1% sull'euro , che scivola a 1,1938 dollari in attesa della pubblicazione dei resoconti della riunione di politica monetaria del 13-14 dicembre della Banca centrale europea. ORE 9,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1938/45 1,1945 DOLLARO/YEN 111,72/74 111,42 EURO/YEN 133,39/43 134,14 EURO/STERLINA 0,8856/59 0,8847 ORO SPOT 1.317,45/7,99 1.316,81 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia