FOREX-Inflazione moderata ma euro ancora forte, ambivalente dato lavoro Usa

NEW YORK, 5 gennaio (Reuters) - L'euro si mantiene attorno ai massimi dei quattro mesi contro il dollaro, con i dati sui prezzi della zona euro che indicano un'inflazione moderata, in linea alle stime. Restano tuttavia le attese di mosse restrittive da parte della Bce, sulla scorta dei buoni dato macro. Secondo il dato preliminare pubblicato stamane, l'inflazione della zona euro è rallentata in dicembre a 1,4% su anno, dal 1,5% del mese precedente . ** La crescita degli occupati Usa è proceduta in dicembre a un ritmo inferiore alle attese, sulla scorta di una particolare contrazione nel settore del retail. I dati a cura del dipartimento al Lavoro mettono però in evidenza la ripresa nella dinamica dei salari mensili, che indica comunque un mercato occupazionale in buona salute e non pregiudica la prospettiva che Federal Reserve prosegua nel percorso delle strette sui tassi . ** "Qualunque dibattito sui tassi presso la Bce difficilmente sarà molto vivace, anche se il Pil è robusto" dicono in una nota gli strategist di Hsbc. ** Buoni dati macro indicano che l'economia della zona euro ha chiuso l'anno con la crescita più solida di quasi sette anni. Secondo parte del mercato, il buon andamento economico mette pressione alla Bce perché chiuda quest'anno il programma di stimoli aggressivi all'economia e coincide con la decisione dell'istituto centrale di dimezzare gli acquisti mensili di bond a 30 miliardi di euro a partire da questo mese. ORE 14,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2064/67 1,2067 DOLLARO/YEN 113,09/10 112,74 EURO/YEN 136,45/49 136,06 EURO/STERLINA 0,8887/89 0,8905 ORO SPOT 1.320,79/92 1.322,90