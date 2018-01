FOREX-Euro in consolidamento con crescere attese politica a sorpresa Bce

LONDRA, 5 gennaio (Reuters) - L'euro consolida il suo rialzo mantenendosi sotto il massimo dei quattro mesi, sulla possibilità che la Bce inizi a ritirare la sua politica di stimolo prima di quanto previsto, sulla scia di un rafforzamento dell'economia. ** "E' ampiamente noto ai mercati valutari cosa farà la Fed quest'anno, ma la politica monetaria della Bce potrebbe essere la sorpresa del 2018" dice Richard Falkenhall, strategist di SEB. ** Buoni dati macro indicano che l'economia della zona euro ha chiuso l'anno con la crescita più solida di quasi sette anni, grazie all'accelerazione dei servizi e delle attività manifatturiere in tutti i principali paesi. Il dato mette pressione alla Bce perché chiuda quest'anno il programma di stimoli aggressivi all'economia e coincide con la decisione dell'istituto centrale di dimezzare gli acquisti mensili di bond a 30 miliardi di euro a partire da questo mese. ORE 10,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2053/55 1,2067 DOLLARO/YEN 113,19/22 112,74 EURO/YEN 136,43/47 136,06 EURO/STERLINA 0,8900/02 0,8905 ORO SPOT 1.318,96/8,04 1.322,90 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia