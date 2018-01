FOREX-Euro resta sopra 1,20 dollari, positivi dati Pmi servizi dicembre

LONDRA, 4 gennaio (Reuters) - Torna lievemente a correggere il biglietto verde nei confronti di un euro che non sembra disposto ad arretrare da quota 1,20, forte anche dei nuovi segnali incoraggianti dal lato della congiuntura. ** Nella lettura finale di dicembre l'indice Pmi sul comparto dei servizi segna 56,6 -- record da aprile 2011 -- un decimo oltre la stima flash e dopo il 56,2 finale di novembre. ** Ancora più brillante la dinamica dell'indagine composita, sintesi tra manifattura e terziaria, con un picco da febbraio 2011 a 58,1 da 58 della stima flash e dopo il 57,5 di novembre. ** L'indice del dollaro sulle principali controparti ponderate torna così a scivolare sui minimi da fine settembre toccati già l'altroieri, mentre l'euro/dollaro -- reduce da una breve discesa a 1,2005 negli scambi asiatici si consolida in area 1,203, in prossimità del massimo da tre mesi e mezzo. ** "E' un momento in cui il mercato è molto rialzista sull'euro, ogni volta che accenna a retrocedere su dollaro viene subito riacquistato" commenta la strategist Commerzbank Esther Reichelt. ** "La tendenza potrebbe però invertirsi in caso di una lettura particolarmente positiva dei dati chiave di domani su occupati mensili e salari Usa di dicembre". ORE 10,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2033/36 1,2012 DOLLARO/YEN 112,62/63 112,49 EURO/YEN 134,51/54 135,15 EURO/STERLINA 0,8883/87 0,8874 ORO SPOT 1.310,70/81 1.312,76 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia