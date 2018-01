FOREX-Euro a max 4 mesi su dlr, tocca max fine 2015 su yen

NEW YORK, 2 gennaio (Reuters) - L'euro ha toccato i massimi da settembre contro un dollaro molto debole nel primo giorno di scambi del 2018, sulla scia dell'ottimismo che caratterizza il quadro macroeconomico della zona euro. ** Dopo una chiusura d'anno nel segno della debolezza, il dollaro ha infatti avviato sulle difensive anche l'anno nuovo. Nell'intero 2017, l'indice del dollaro è scivolato di quasi il 10%, nella sua peggiore performance annuale dal il 2003. ** La moneta unica ha inaugurato il 2018 incrementando il proprio rialzo e salendo fino al massimo dei 4 mesi a 1,2082 dollari. Contro lo yen la divisa europea è salita a 135,61, i massimi da fine 2015. ** " E' una combinazione di fattori fra debolezza del dollaro e forza dell'euro. La forza dell'euro è sostenuta da alcuni commenti 'hawkish' da Coeure della Bce" dice lo strategist di Commerzbank Thu Lan Nguyen, in riferimento alle dichiarazioni rilasciate sabato dal membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea Benoit Coeure. ORE 15,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2058/62 1,2008 DOLLARO/YEN 112,12/15 112,64 EURO/YEN 135,17/21 135,20 EURO/STERLINA 0,8893/96 0,8876 ORO SPOT 1.314,16/28 1.302,45 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia