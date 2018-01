FOREX-Euro e dlr proseguono calo su yen su ipotesi tapering Giappone

LONDRA, 10 gennaio (Reuters) - Poco variato l'euro contro il dollaro questa mattina mentre prosegue la flessione, insieme a quella del biglietto verde, nei confronti della divisa giapponese, sulla speculazione che anche la Bank of Japan possa in tempi relativamente brevi avviare un percorso di riduzione dello stimolo monetario. ** In mattinata sia l'euro sia il dollaro cedono oltre mezzo punto percentuale nei confronti dello yen, estendendo il movimento partito dopo che nelle operazioni di mercato di ieri la Bank of Japan ha ridotto gli acquisti di governativi a lungo termine: una mossa che molti hanno letto come un primo segnale del fatto che anche il Giappone si stia avviando, sebbene lentamente, verso una fase di normalizzazione delle proprie politiche monetarie. ** Le indicazione giunte dal Giappone hanno peraltro contribuito a portare i rendimenti sui Treasury decennali ai massimi da una decina di mesi, ma ciò non appare al momento sufficiente a dare sostegno al dollaro. ** "Si potrebbe pensare che con i rendimenti Usa a questi massimi il dollaro si rafforzi, ma gli investitori stanno aggiustando le posizioni, in attesa di nuovi fattori", commenta l'analista di Sony Financial Holdings Kumiko Ishikawa. ** L'euro/dollaro resta contenuto stamane entro una manciata di decimi di punto, tra 1,1924 e 1,1955, a distanza dal massimo da quasi quattro mesi toccato giovedì scorso a 1,2089. ORE 10,05 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1945/49 1,1935 DOLLARO/YEN 111,77/80 112,64 EURO/YEN 133,56/60 134,45 EURO/STERLINA 0,8836/40 0,8813 ORO SPOT 1.314,51/5,28 1.312,58 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia