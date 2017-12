FOREX-Voto Catalogna pesa ma non troppo, euro risale da minimi su dlr e yen

LONDRA, 22 dicembre (Reuters) - Pesa sull'euro, ma limitatamente, l'esito delle elezioni di ieri in Catalogna, che hanno riconsegnato la maggioranza del parlamento regionale al fronte separatista. ** I partiti favorevoli all'indipendenza conquistano complessivamente 70 seggi su 135: un risultato che andrà verosimilmente a riaccendere la tensione nella regione, temporaneamente sopita dal commissariamento del governo locale da parte di Madrid dopo la dichiarazione unilaterale di indipendenza . ** A metà mattinata l'euro/dollaro risulta in deprezzamento, ma risale rispetto al minimo intraday toccato nella notte a 1,1818. Nel corso della settimana il cambio si era precedentemente riportato in area 1,19. ** "C'è supporto attorno a quota 1,18, che probabilmente limiterà il ribasso dell'euro", commenta Yutaka Miura di Mizuho Securities. "A questo punto dell'anno comunque, in vista delle feste, molti operatori sono già assenti e la liquidità è sottile, quindi occorre cautela". ** L'euro cede leggermente anche nei confronti dello yen, ma anche in questo caso in risalita dal minimo di 133,92 visto nella notte. ** Il biglietto verde resta oggi di fatto invariato su yen, anche se sull'intera settimana il cambio cede complessivamente circa lo 0,6%. ORE 10,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1853/56 1,1873 DOLLARO/YEN 113,35/39 113,32 EURO/YEN 134,33/36 134,54 EURO/STERLINA 0,8858/60 0,8869 ORO SPOT 1.267,25/8,25 1.266,70 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia