FOREX-Dollaro forte su attesa ok a riforma fisco Usa, euro sale su rialzo tassi Bund

LONDRA, 20 dicembre (Reuters) - Il dollaro è sostenuto dalle attese di un'imminente via libera alla riforma del fisco voluta dall'amministrazione Trump mentre l'euro sale grazie all'incremento dei tassi del secondario tedesco. ** Il Senato americano ha approvato il testo apportando alcune modifiche che rendono pertanto necessario un nuovo passaggio alla Camera, atteso per oggi, per l'approvazione definitiva. ** Il meeting della Banca del Giappone (che termina domani) limita i guadagni del dollaro contro yen, con molti operatori alla ricerca di spunti per capire se l'istituto nipponico seguirà le orme di Fed e Bce nel ridurre lo stimolo monetario. ** A novembre le parole del governatore nipponico Haruhiko Kuroda avevano dato adito a speculazioni su una riduzione dello stimolo dopo un riferimento al 'reversal rate', ovvero il livello in cui i tassi di interesse bassi iniziano a produrre più effetti negativi che benefici. ** "C'è molto interesse nel 'reversal rate'", spiega Yukio Ishizuki, senior strategist di Daiwa Securities. ORE 10,35 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1842/44 1,1838 DOLLARO/YEN 113,12/14 112,88 EURO/YEN 133,96/99 133,64 EURO/STERLINA 0,8842/45 0,8844 ORO SPOT 1.264,21/4,98 1.261,66 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia