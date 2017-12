FOREX-Dlr frena, cautela su voto finale e effetto riforma fiscale Usa

NEW YORK, 18 dicembre (Reuters) - Il dollaro frena dopo il rialzo delle recenti sedute innescato dall'ottimismo per i progressi della riforma fiscale Usa, che potrebbe ottenere l'ok del Congresso già questa settimana. ** L'euro/dollaro sta ritestando oggi quota 1,18 dopo essere sceso martedì scorso fino a 1,1718, mentre il dollaro/yen, con un minino intraday a 112,46, scambia oltre una figura sotto il picco di martedì scorso a 113,74. ** Dopo gli ultimi ritocchi apportati venerdì, si punta entro la fine della settimana al voto di Senato e Camera sulla riforma fiscale e alla firma sul provvedimento del presidente Trump. ** Tuttavia resta un elemento di cautela rispetto ad eventuali imprevisti dell'iter di approvazione (ad esempio le condizioni di salute di alcuni membri del Senato, dove la maggioranza repubblicana è assai risicata). "La riforma dovrebbe passare ma ogni preoccupazione deve sfumare prima che il dollaro possa riprendere a salire" commenta lo strategist di Mizuho Securities Masafumi Yamamoto. ** D'altra parte, dopo mesi di attesa per questa riforma, alcuni operatori cominciano a domandarsi quanto essa riuscirà davvero a produrre un effetto apprezzabile sul Pil Usa. "Il mercato non si aspetta che la legislazione abbia un impatto rilevante sull'outlook di crescita" commenta lo strategist di Societe Generale Alvin Tan. ** Sul fronte macro europeo, i dati finali di novembre sui prezzi al consumo della zona euro hanno confermato la stima flash, ovvero un'inflazione all'1,5%, dunque ancora sensibilmente al sotto del target Bce del 2% . ORE 14,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1798/99 1,1752 DOLLARO/YEN 112,51/54 112,57 EURO/YEN 132,72/75 132,32 EURO/STERLINA 0,8803/07 0,8818 ORO SPOT 1.259,38/9,46 1.255,18 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia