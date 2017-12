FOREX-Dollaro in calo contro yen, bitcoin di nuovo in rimonta

NEW YORK, 15 dicembre (Reuters) - Il dollaro è scivolato al minimo dei nove giorni contro lo yen, dopo che la disputa al Congresso Usa sulla modifica dela riforma fiscale ha intaccato la fiducia che il pacchetto vada avanti, mentre il bitcoin riprende le luci della ribalta montando a livelli record. ** "Il dollaro è molto debole oggi, con l'incertezza sulla legislazione fiscale Usa che fa da driver principale" dice Alvin Tan, strategist di Societe Generale. "Lo yen è sostenuto anche dalla debolezza dell'azionario". ** Il bitcoin, la cripovaluta con base web, è salita del 10% a nuovi record, appena sotto i 18.000 dollari sul Bitstamp exchange prima del lancio domenica prossima dei futures sul bitcoin sul maggiore mercato mondiale dei derivati CME Group. ** Il dollaro/yen era salito ai massimi del mese a 113,75 martedì, ma ha poi fatto un'inversione a U quando la Fed, pur avendo alzato i tassi come atteso, ha espresso preoccupazione sul basso livello dell'inflazione. La notizia del tentativo di modifica della legge proposta per rivedere il sistema fiscale da parte alcuni senatori repubblicani ha spinto il dollaro ulteriormente al ribasso. ** L'euro recupera solo parzialmente terreno dopo il calo registrato ieri a seguito della segnalazione della Bce che manterrà lo stimolo per tutto il tempo necessario. ORE 14,55 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1794/99 1,1777 DOLLARO/YEN 112,18/21 112,38 EURO/YEN 132,34/39 132,37 EURO/STERLINA 0,8845/46 0,8768 ORO SPOT 1.260,76/90 1.252,78 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia