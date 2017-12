FOREX-Euro, momentanea forza dopo stime Bce, poi cede terreno

NEW YORK, 14 dicembre (Reuters) - L'euro si è momentaneamente spinto ai massimi dei 9 giorni contro il dollaro, 1,1862 dollari per euro, dopo la revisione al rialzo delle stime sulla crescita da parte dello staff della Bce, per poi scendere sotto i livelli della precedente chiusura, spingendosi al di sotto di 1,1820 dollari. ** Lo staff della banca centrale europea ha comunicato le sue stime trimestrali, aggiornandole rispetto a quelle comunicate in settembre. La crescita zona euro è stata rivista al 2,4% per il 2017, 2,3% per il 2018 e 1,9% per 2019 da rispettivamente 2,2%, 1,8% e 1,7% delle previsioni del trimestre scorso. L'inflazione è invece prevista a 1,5% nel 2017, 1,4% nel 2018 e 1,5% nel 2019 da rispettivamente 1,5%, 1,2% e 1,5% delle stime comunicate in settembre . ** Nella riunione di oggi, come atteso, il Consiglio direttivo dell'istituto centrale europeo ha deciso di mantenere invariati i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale rispettivamente allo 0,00%, allo 0,25% e al -0,40% . ORE 15,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1819/23 1,1825 DOLLARO/YEN 112,78/80 112,53 EURO/YEN 133,31/36 133,08 EURO/STERLINA 0,8811/16 0,8811 ORO SPOT 1.253,56/3,68 1.255,37 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia