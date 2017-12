FOREX-Dollaro si indebolisce dopo dati Usa su inflazione, focus su Fed

NEW YORK, 13 dicembre (Reuters) - Il dollaro amplia il calo nei confronti delle principali divise dopo la diffusione dei dati macro Usa sull'inflazione. ** Relativi a novembre, i prezzi al consumo statunitensi hanno mostrato una crescita a perimetro congiunturale di 0,4% (in rialzo dallo 0,1% di ottobre) e a perimetro tendenziale di 2,2% (dal 2,0% del mese precedente), in entrambi i casi in linea con le attese. ** Passando al dato 'core', che non tiene conto delle componenti volatili di energia e alimenti, l'indice dei prezzi al consumo ha visto un rialzo dello 0,1% a novembre rispetto allo 0,2% di ottobre che si traduce in un +1,7% su anno rispetto a +1,8% di ottobre. ** Gli investitori restano in attesa dell'esito del meeting della Fed che dovrebbe sancire un nuovo rialzo dei tassi Usa, il terzo da inizio anno. ORE 15,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1758/61 1,1740 DOLLARO/YEN 113,03/05 113,53 EURO/YEN 133,90/95 133,32 EURO/STERLINA 0,8801/05 0,8816 ORO SPOT 1.244,66/4,78 1.243,46 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia