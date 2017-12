FOREX-Dollaro cala dopo che successo Democratici in Alabama aggiunge incertezza

LONDRA, 13 dicembre (Reuters) - Il dollaro interrompe il rally durato due settimane dopo che i Democratici in Alabama hanno vinto un seggio al Senato, andando ad aumentare l'incertezza sul percorso di riforme dell'amministrazione Trump e quindi sul possibile corso del biglietto verde nei prossimi mesi. ** Nonostante il rialzo dei tassi di interesse pressoché certo da parte della Fed, che dovrebbe essere annunciato stasera al termine del meeting di politica monetaria, gli operatori ora sono un po' più scettici sul fatto che l'istituto centrale nel 2018 possa mettere mano a più dei due rialzi già prezzati dal mercato. ** La vittoria del democratico Doug Jones in Alabama rappresenta un duro colpo per il presidente Donald Trump dato che una maggioranza più esigua al Senato potrebbe creare ostacoli al percorso di riforma del fisco. ** "Mi stupisce il fatto che il risultato in Alabama non abbia avuto un impatto maggiore sul dollaro", commenta John Marley, responsabile strategia valutaria di Infinity International. ORE 10,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1743/47 1,1740 DOLLARO/YEN 113,31/32 113,53 EURO/YEN 133,07/11 133,32 EURO/STERLINA 0,8800/04 0,8816 ORO SPOT 1.242,06/2,86 1.243,46 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia