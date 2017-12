FOREX-Dollaro piatto dopo recenti rialzi in attesa meeting Fed

LONDRA, 12 dicembre (Reuters) - Dopo i recenti rialzi, negli scambi europei del mattino il dollaro è piatto mentre gli investitori restano in attesa del meeting Fed di dicembre al termine del quale si aspettano un ulteriore rialzo dei tassi che, se confermato, sarebbe il terzo da inizio anno. ** Gli operatori in particolare cercheranno di capire quale sarà il giudizio della Fed sullo stato di salute dell'economia americana e le conseguenti implicazioni sul percorso di rialzo del costo del denaro. I mercati obbligazionari si aspettano altri due ritocchi all'insù dei tassi il prossimo anno mentre i Fed forecaster ne prevedono tre. ** "Sebbene non penso che Janet Yellen modifichi sensibilmente il suo linguaggio improntato alla cautela, ...i tagli delle tasse (di Trump)... potrebbero velocizzare il percorso di normalizzazione della politica monetaria", spiega Neil Mellor, strategist valutario di Bny Mellon. ** "Nel complesso, ci aspettiamo che il dollaro continuerà a scambiare all'interno di un range definito nei confronti dell'euro nei prossimi mesi in mancanza di altri elementi che possano offrire sostegno al biglietto verde", aggiunge Morten Helt, strategist valutario di Danske Bank. ORE 10,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1778/81 1,1768 DOLLARO/YEN 113,42/45 113,55 EURO/YEN 133,61/66 133,63 EURO/STERLINA 0,8813/15 0,8824 ORO SPOT 1.244,14/4,95 1.241,87 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia