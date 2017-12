FOREX-Dollaro in calo dopo notizia esplosione New York, prese profitto

NEW YORK, 11 dicembre (Reuters) - Il dollaro si è mosso in calo contro un paniere di valute dopo un rialzo prolungato sulla scia della notizia di un'esplosione a Manhattan che avrebbe provocato alcuni feriti e che sarebbe stata provocata da un tubo-bomba piazzata in un passaggio pedonale sotterraneo nella zona del porto . ** A spingere in ribasso il dollaro, anche prese di profitto in vista della riunione della Federal Reserve di questa settimana. La Fed dovrebbe alzare i tassi d'interesse nel corso dei due giorni della riunione di politica monetaria che terminerà dopodomani. Le previsioni sono per una possibile stretta due o tre volte nel 2018, ma le prospettive sull'anno prossimo potrebbero comunque essere compromesse dalla modesta inflazione. ** "Credo che [il ripiegamento del dollaro oggi] sia dovuto al debole incremento dei salari che abbiamo visto nel rapporto sull'occupazione venerdì, che rafforza l'attuale dilemma della Fed alle prese con una solida crescita ma anche una assenza di pressioni inflattive", dice Lee Hardman, strategist di Mufg. ** Il dato sull'occupazione Usa di venerdì ha mostrato una crescita di posti di lavoro negli Stati Uniti in novembre in accelerazione, superando le attese e rafforzando le prospettive per la divisa Usa. Ma l'aumento dei salari è rimasto modesto al 2,5% annuo dal 2,3% di ottobre. ** Contro un paniere di valute, attorno alle 14,30 l'indice del dollaro cede lo 0,11% a 93,800. Il dollaro ha toccato i minimi di seduta contro lo yen a 113,25. ORE 14,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1785/86 1,1764 DOLLARO/YEN 113,32/35 113,48 EURO/YEN 133,57/59 133,58 EURO/STERLINA 0,8813/17 0,8788 ORO SPOT 1.248,31/9,01 1.247,76 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia