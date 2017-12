FOREX-Dollaro in rialzo in attesa Fed, occhi su future bitcoin

LONDRA, 11 dicembre (Reuters) - Il dollaro ha toccato il massimo delle quattro settimane contro lo yen, a 113,68 yen, sostenuto dalle attese di un rialzo dei tassi di riferimento Usa, mentre grande attenzione si è concentrata sul Bitcoin, con l'inizio degli scambi dei futures della criptovaluta. ** Il dato sull'occupazione Usa di venerdì ha mostrato una crescita di posti di lavoro negli Stati Uniti in novembre in accelerazione, superando le attese e rafforzando le prospettive per la divisa Usa. ** La Fed dovrebbe alzare i tassi d'interesse nel corso dei due giorni della riunione di politica monetaria che terminerà dopodomani. Le previsioni sono per una possibile stretta due o tre volte nel 2018, ma le prospettive sull'anno prossimo potrebbero comunque essere compromesse dalla modesta inflazione. ** "Prevale l'opinione che la Fed alzerà i tassi questa settimana, quindi quello a cui gli investitori sono più interessati è qualunque indizio su cosa farà l'anno prossimo, e sul ritmo del rialzo dei tassi" dice Yutaka Miura, analista a Mizuho Securities. ** La ribalta è comunque per il Bitcoin, con i futures saliti di oltre il 20% nella giornata dell'attesissimo debutto sul mercato Usa. I sostenitori sperano che il nuovo strumento possa contribuire ad allargare l'uso della principale criptovaluta mondiale e a rafforzarne la legittimazione, contro i critici che sottolineano i rischi di bolla speculativa e di collasso dei prezzi . ORE 10,05 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1791/94 1,1764 DOLLARO/YEN 113,38/39 113,48 EURO/YEN 133,70/73 133,58 EURO/STERLINA 0,8816/18 0,8788 ORO SPOT 1.250,10/0,68 1.247,76 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia