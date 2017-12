FOREX-Dollaro riduce guadagni dopo dati lavoro, sterlina volatile su primo accordo Brexit

NEW YORK, 8 dicembre (Reuters) - Il dollaro ha ridotto i guadagni nei confronti dell'euro e del dollaro dopo la pubblicazione della statistica di novembre degli occupati non agricoli Usa. ** Questi ultimi hanno mostrato una crescita migliore del previsto, ma evidentemente non tale da giustificare un'accelerazione del biglietto verde. ** Nel dettaglio, in novembre l'economia Usa ha creato 228.000 posti di lavoro non agricoli mentre la mediana delle stime degli economisti suggeriva una crescita di 200.000 unità . ** Rivisti al ribasso i numeri di ottobre, quando l'incremento degli occupati non agricoli è stato di 244.000 unità, contro le 261.000 inizialmente indicate. Stabile come da attese al 4,1% il tasso di disoccupazione. ** Intorno alle 14,50 il dollaro sale dello 0,24% sulla valuta giapponese a quota 113,29 yen, mentre prima della diffusione del dato viaggiava in area 113,47 . Allo stesso modo la valuta Usa ha ridotto i guadagni sull'euro, che cede lo 0,1% a quota 1,1760 dollari mentre prima del dato viaggiava in area 1,1743 da 1,771 della precedente chiusura . ** Dopo aver beneficiato inizialmente dell'annuncio dei primi concreti passi avanti del negoziato sull'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea, che mettono Londra in condizione di negoziare i futuri rapporti commerciali con Bruxelles , perde terreno la sterlina. ** La valuta britannica perde lo 0,3% sull'euro, che sale a 0,8765 da 0,8737 sterline . La sterlina a sua volta cede anche sul dollaro, scivolando a 1,3422 da 1,3431 della chiusura . ORE 14,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1765/68 1,1771 DOLLARO/YEN 113,28/31 113,08 EURO/YEN 133,26/32 133,128 EURO/STERLINA 0,8764/69 0,8737 ORO SPOT 1.248,61/9,25 1.246,30 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia