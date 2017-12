FOREX-Sterlina sale dopo primi passi Brexit, dollaro tonico in attesa dati lavoro

LONDRA, 8 dicembre (Reuters) - Sterlina in rialzo dopo i primi concreti passi avanti del negoziato sull'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea, che mettono Londra in condizione di negoziare i futuri rapporti commerciali con Bruxelles . ** Nel dettaglio, questa notte è stato raggiunto un accordo sulla metodologia di calcolo dell'importo (non specificato) che la Gran Bretagna dovrà versare all'Ue per regolare i conti del divorzio e sui rapporti tra Repubblica d'Irlanda e Irlanda del Nord, che non prevede l'istituzione di una frontiera doganale. ** Inoltre, i tribunali britannici dovranno tenere in considerazione le decisioni riguardanti i diritti dei cittadini prese dalla Corte di giustizia Ue. ** Intorno alle 9,30 la valuta britannica sale dello 0,5% sull'euro, che scivola a 0,8689 da 0,8737 sterline . La sterlina a sua volta si apprezza anche sul dollaro, salendo a 1,3499 da 1,3431 della chiusura . ** In attesa delle statistiche mensili sul mercato del lavoro statunitense, relative a novembre, il biglietto verde è in rialzo sulle principali controparti, guadagnando lo 0,4% sullo yen a 113,56 da 113,08 della chiusura e lo 0,3% sull'euro, che scivola a 1,1740 da 1,1771 dollari . ORE 9,35 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1740/43 1,1771 DOLLARO/YEN 113,55/58 113,08 EURO/YEN 133,31/36 133,08 EURO/STERLINA 0,8696/99 0,8737 ORO SPOT 1.247,86/7,37 1.246,30 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia