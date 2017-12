FOREX-Dollaro prosegue rimbalzo, propensione a rischio da scommesse su ricetta Trump

NEW YORK, 7 dicembre (Reuters) - Il biglietto verde viaggia sui massimi delle ultime due settimane a livello di indice sulle principali controparti ponderate in base al commercio, annullando la recente flessione su yen in un clima di fondo meno avverso al rischio, nutrito di crescente ottimismo sugli effetti di stimolo della ricetta fiscale Trump. ** A beneficio del dollaro il recupero degli indici di borsa, reduci da tre sedute successive di correzione, che rende particolarmente interessanti gli asset denominati in valuta Usa. ** Il cambio del dollaro/yen si muove in rialzo di circa mezzo punto percentuale sulla chiusura precedente, poco mosso ma ancora un filo al di sotto di 1,18 il cross euro/dollaro. ** "Il principale rischio al rialzo sulla crescita Usa dell'anno prossimo è la riforma fiscale, i cui effetti potrebbero estendersi in molti campi" scrivono in una nota sulle prospettive per l'economia Usa nel 2018 gli analisti BofA Merrill Lynch. ** Sebbene la maggioranza degli investitori sia del parere che la politica di stimolo alla crescita promossa dalla Casa Bianca abbia un effetto di rialzo sul dollaro, non per tutti le misure si tradurranno necessariamente in un rafforzamento del cambio. ** Sul fronte macro, in attesa dei dati clou di domani sugli occupati di novembre, le richieste settimanali di nuovi sussidi di disoccupazione risultano pari a 235.000 da 240.000 delle attese. ORE 14,35 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1790/92 1,1795 DOLLARO/YEN 112,71/74 112,28 EURO/YEN 132,92/96 132,44 EURO/STERLINA 0,8811/15 0,8805 ORO SPOT 1.254,90/5,65 1.263,86 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia