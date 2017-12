FOREX-Dlr in tenuta, si aspetta approvazione riforma fiscale Usa

LONDRA, 18 dicembre (Reuters) - Conserva una buona intonazione il dollaro questa mattina -- anche se sotto i massimi di circa una settimana fa -- grazie ai progressi della riforma fiscale Usa, che potrebbe ottenere l'ok del Congresso già questa settimana. ** Venerdì scorso i Repubblicani hanno apportato i ritocchi finali al provvedimento e c'è ottimismo sul fatto che entro la fine della settimana la riforma possa essere firmata dal presidente Trump. Ma il rialzo del biglietto verde resta per ora limitato in attesa dell'approvazione definitiva, per evitare che eventuali intoppi dell'ultimo momento possano cogliere il mercato alla sprovvista. ** "Senato e Camera votano sulla riforma fiscale questa settimana, e sembra esserci ancora qualche preoccupazione residuale che non fili tutto liscio, soprattutto a causa delle condizioni di salute di alcuni senatori" commenta lo strategist di Mizuho Securities Masafumi Yamamoto. ** L'euro/dollaro risale lievemente stamane, con un picco in mattinata a 1,1793, dopo essere sceso la settimana scorsa fino a 1,1718. Il dollaro/yen scambia non lontano dal massimo di giornata a 112,83, circa un figura sotto quota 113,74 di martedì scorso. ** Sul fronte macro si attendono i dati finali sui prezzi al consumo di novembre della zona euro, in arrivo a breve. Le attese sono per una conferma della stima flash, ovvero di un'inflazione tendenziale all'1,5%, ancora sensibilmente al di sotto del target Bce. ORE 10,05 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1791/93 1,1752 DOLLARO/YEN 112,63/66 112,57 EURO/YEN 132,81/85 132,32 EURO/STERLINA 0,8825/29 0,8818 ORO SPOT 1.257,36/7,49 1.255,18 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia