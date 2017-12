FOREX-Dollaro prosegue sostenuto, ottimismo su Brexit premia sterlina

LONDRA, 4 dicembre (Reuters) - In apertura di seduta sulla piazza Usa il dollaro consolida le posizioni, forte dei progressi del pacchetto di stimolo fiscale proposto da Donald Trump che si avvia al via libera finale. ** I progressi sul fronte Brexit sostengono nel frattempo la sterlina, nei cui confronti l'euro arretra di circa 0,6% e il dollaro intorno a 0,4%. ** Mentre a Bruxelles è in corso un pranzo di lavoro tra Theresa May, Jean-Claude Juncker e Michel Barnier, il ministro degli Esteri irlandese parla di notevoli progressi nei negoziati tra Londra e la Ue, prossime a un accordo sul tema fondamentale del confine tra Irlanda e Ulster. ** Secondo il presidente del Consiglio Ue Donald Tusk è molto positivo che si sia stabilito di non fissare alcuna frontiera tra Irlanda e Irlanda del Nord dopo il divorzio di Londra dalla Ue. L'accordo sull'Irlanda favorirebbe inoltre l'avvio delle trattative commerciali a livello di intera Unione europea. ORE 14,25 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1862/63 1,1889 DOLLARO/YEN 112,87/88 112,10 EURO/YEN 133,89/93 133,48 EURO/STERLINA 0,8769/71 0,8822 ORO SPOT 1.274,29/4,12 1.280,19 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia