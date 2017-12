FOREX-Dollaro interrompe correzione, premiato da riforma fiscale Usa

LONDRA, 4 dicembre (Reuters) - L'indice del biglietto verde rispetto alle principali controparti si muove in rialzo di circa mezzo punto percentuale, interrompendo tre sedute consecutive di correzione dopo il via libera del Senato alla riforma fiscale di Donald Trump. ** Il pacchetto di sgravi e stimolo alle imprese proposto dal presidente Usa equivarrebbe al principale intervento sul piano fiscale dagli anni Ottanta. ** "Il passaggio del pacchetto sulle tasse Usa sta generando un clima ottimista per il dollaro, per quanto resti da verificare che non si traduca in un incremento (più rapido) dei tassi Usa l'anno prossimo", osserva Christin Tuxen, strategist Danske Bank per il mercato valutario. ** Senato e Camera Usa dovrebbero iniziare già in settimana il dibattito che sfocerà in un testo unico. ** Si muovono intanto in rialzo di circa 0,6% il cambio dollaro/yen e in calo di 0,4% quello del'euro/dollaro. ** "Dal punto di vista tecnico il dollaro è ben posizionato per estendere il rialzo, dal lato dei fondamentali si guarda però all'iter della riforma fiscale e ai dati di venerdì prossimo sull'occupazione" osserva Junichi Ishikawa, analista di Ig Securities a Tokyo. ORE 10,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1854/58 1,1889 DOLLARO/YEN 112,92/96 112,10 EURO/YEN 133,90/94 133,48 EURO/STERLINA 0,8822/25 0,8822 ORO SPOT 1.273,76/3,92 1.280,19 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia