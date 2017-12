FOREX-Euro consolida in attesa dati inflazione, prosegue rimbalzo sterlina

LONDRA, 30 novembre (Reuters) - Il cambio dell'euro/dollaro viaggia non lontano da 1,19, muovendosi in parallelo al rialzo sulla curva dei rendimenti sui titoli di Stato tedeschi. ** Imminente la diffusione della prima stima Eurostat sull'inflazione della zona euro in novembre. ** Confortata anche dall'incoraggiante lettura dei numeri preliminari tedeschi di ieri, la mediana delle aspettative raccolte da Reuters ipotizza un tasso annuo di 1,6% dopo il deludente 1,4% di ottobre, accompagnato però da un lieve passo indietro dell'indice 'core' a 1% da 1,1% di ottobre. ** In secondo piano, dato certamente meno importante per il mercato, quello sui disoccupati tedeschi di ottobre. ** La valuta unica si porta invece al minimo da oltre tre settimane nei confronti della sterlina, galvanizzata dal momento di ottimismo su un'intesa tra Londra e Ue in tema di Brexit già in occasione del Consiglio europeo di dicembre. Nell'arco delle ultime tre seduta il cross euro/sterlina ha lasciato sul terreno circa 2%. ORE 10,05 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1840/46 1,1847 DOLLARO/YEN 112,43/45 111,92 EURO/YEN 133,03/08 132,57 EURO/STERLINA 0,8792/96 0,8833 ORO SPOT 1.280,33/0,45 1.283,49 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia