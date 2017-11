FOREX-Dollaro galleggia in attesa audizione prossimo presidente Fed

LONDRA, 28 novembre (Reuters) - Dollaro poco mosso nei confronti delle principali controparti negli scambi della mattinata Usa, in attesa dell'audizione al Senato di Jerome Powell, che sostituirà Janet Yellen alla guida di Federal Reserve. ** Il prossimo numero uno Fed affronterà davanti al Congresso la fase delle domande e delle risposte, in cui gli investitori cercheranno di leggere tra le righe su quale linea intende muoversi il banchiere centrale scelto da Donald Trump. ** "Con Powell prevediamo che prosegua la politica monetaria finora portata avanti dalla Yellen, il mercato non si aspetta grandi cambiamenti" commenta Elsa Lignos, responsabile per la strategia sul mercato dei cambi di Rbc Capital Markets. ** Sul fronte macro, i dati a cura del dipartimento al Commercio mettono in evidenza una prima stima di passivo pari a 68,3 miliardi di dollari nella bilancia commerciale di ottobre, non lontano dal rosso di 64,1 miliardi con cui si è chiuso settembre. ** Debole la sterlina dopo le dichiarazioni di Bank of England, secondo cui gli istituti di credito britannici sono in grado di far fronte alla cosiddetta 'hard Brexit'. ORE 14,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1896/98 1,1896 DOLLARO/YEN 111,17/20 111,09 EURO/YEN 132,28/32 132,17 EURO/STERLINA 0,8953/57 0,8932 ORO SPOT 1.296,12/6,24 1.294,44 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia