FOREX-Euro/dlr a nuovi massimi due mesi, cautela su biglietto verde

NEW YORK, 27 novembre (Reuters) - L'euro consolida il movimento di apprezzamento sul dollaro -- registrando nuovi massimi da circa due mesi -- innescato dalla possibile svolta della politica tedesca verso una nuova 'grande coalizione' Cdu-Csu, dopo l'infruttuosa trattativa per un nuovo governo tra Cristiano democratici, Liberali e Verdi. ** Nel primo pomeriggio l'euro/dollaro scambia poco sotto il picco intraday di 1,1957, il livello più alto da fine settembre. Il cambio è ora più prossimo al massimo da due anni e mezzo toccato l'8 settembre a 1,2092 che al minimo da tre mesi e mezzo di 1,1553 del 7 novembre. ** La valuta unica tiene le posizioni anche sulla sterlina, dopo essere salita in mattinata fino a 0,8966, non lontano dal del picco di novembre a 0,9014. ** Spinta da numerose pressioni sia interne sia esterne, venerdì la Spd ha rimesso in discussione la scelta di passare all'opposizione mentre ieri i vertici della Cdu hanno formalizzato la decisione di puntare a un accordo con i Socialdemocratici. I negoziati per la nascita del nuovo governo Merkel non dovrebbero tuttavia partire prima dell'inizio del 2018 . ** Il 'dollar index' , in un trend discendente ormai da tre settimane, arretra oggi di circa lo 0,2%, registrando un nuovo minimo da due mesi a 92,567. Il mercato penalizza il biglietto verde rispetto al paniere delle principali divise internazionali, senza tuttavia enfatizzare le vendite. ** "Dopo il calo della settimana scorsa, c'è un po' di cautela sul dollaro, con la possibilità di qualche notizia in arrivo dal fronte fiscale Usa e dal giuramento di Powell", spiega lo strategist di Societe Generale Alvin Tan. ** Domani si tiene alla commissione bancaria del Senato Usa la seduta per la conferma del neo governatore della Fed Jerome Powell, mentre lo stesso Senato riprende le deliberazioni sulla riforma fiscale, interrotte per la festività del Ringraziamento. ORE 14,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1946/48 1,1930 DOLLARO/YEN 111,02/04 111,53 EURO/YEN 132,65/67 132,20 EURO/STERLINA 0,8935/37 0,8947 ORO SPOT 1.295,30/6,05 1.287,83