RPT-FOREX-Euro tocca massimo intraday su dlr, resoconti Bce mostrano spaccatura su Qe

NEW YORK, 23 novembre (Reuters) - L'euro ha toccato il massimo di seduta sul dollaro dopo la pubblicazione dei resoconti dell'ultima riunione di politica monetaria della Banca centrale europea. ** I verbali hanno fatto emergere un dibattito appparentemente aspro all'interno del consiglio sull'opportunità di proseguire con gli acquisti bond a tempo indeterminato, senza indicare un termine preciso per la chiusura del quantitative easing . ** Ulteriori argomenti a favore di quanti propendono per segnalare il momento in cui Qe verrà smantellato potrebbero offrirlo i dati macroeconomici, che continuano a indicare una ripresa in fase di continuo consolidamento. ** Stamane, infatti, le indagini congiunturali sull'attività del settore privato a cura di Markit hanno mostrato a livello di zona euro come l'attività del settore privato a novembre sia cresciuta al ritmo più intenso dal 2011 . ** In una seduta dai volumi più contenuti della media per la chiusura della piazza Usa in occasione del Giorno del Ringraziamento, l'euro è salito fino a 1,1855 dollari subito dopo la pubblicazione dei verbali e intorno alle 14 passa di mano a 1,1844 da 1,1820 dollari dell'ultima chiusura . ** Il biglietto verde resta peraltro vicino ai minimi da due mesi sullo yen, toccati dopo la pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria di Federal Reserve, da cui è emerso come diversi partecipanti abbiano espresso preoccupazione sul rischio che l'inflazione resti sotto il target per un periodo più lungo delle previsto. ** Tali considerazioni hanno indotto gli investitori a ritenere che l'istituto centrale Usa limiterà il numero dei ritocchi verso l'alto del costo del denaro l'anno prossimo, mentre è ormai praticamente nei prezzi un rialzo a dicembre. ** Il dollaro è stabile in area 111,20 yen, dopo essere sceso in Asia fino a 111,07 yen, minimo da due mesi. ORE 14,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1841/44 1,1820 DOLLARO/YEN 111,24/25 111,20 EURO/YEN 131,73/76 131,24 EURO/STERLINA 0,8898/99 0,8897 ORO SPOT 1.291,36/1,84 1.292,05