FOREX-Euro ben intonato, sale per seconda seduta su appetito rischio

LONDRA, 22 novembre (Reuters) - L'euro risale per il secondo giorno consecutivo, recuperando oltre la metà di quanto perso in scia allo stallo politico emerso in Germania sulla formazione del nuovo governo. ** La valuta unica approfitta di un diffuso clima di appetito per il rischio sui mercati, in particolare delle solide aspettative di crescita economica nell'area euro. ** "Indipendentemente da quelli che saranno gli sviluppi politici in Germania, la messa in pratica delle politiche economiche continuerà e gli investitori sfruttano l'opportunità data da un calo dell'euro per aggiustare qualche posizione" spiega lo strategist di Credit Agricole Manuel Oliveri. ** A metà mattinata l'euro/dollaro scambia sul massimo intraday di 1,1771 dopo essere scivolato ieri fino a 1,1714. ** Prima dell'abbandono da parte dei Liberali della trattativa per la formazione di una nuova maggioranza in Germania -- che ha fatto emergere la prospettiva di nuove elezioni -- il cambio viaggiava sopra quota 1,18, con un massimo da un mese registrato una settimana fa a 1,1862. ** La buona intonazione dell'euro/dollaro appare legata anche alla scarsa brillantezza del biglietto verde, frenato da una curva dei rendimenti Usa che non riesce a salire in maniera apprezzabile nonostante la fase di ottimismo dei mercati. ** Se si eccettua la pubblicazione questa sera delle minute dell'ultimo meeting Fed, la settimana non offre appuntamenti né dati macro di grande rilievo negli Usa; inoltre, con la festa del Ringraziamento domani, si va anche sul mercato valutario verso alcune sedute dai volumi decisamente festivi. ** Il dollar index , che mette in relazione il biglietto verde al paniere delle principali divise internazionali, arretra in area 93,76 questa mattina, distaccandosi dal picco da una settimana registrato ieri a 94,165. ORE 10,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1766/71 1,1737 DOLLARO/YEN 112,00/01 112,43 EURO/YEN 131,82/86 131,98 EURO/STERLINA 0,8883/87 0,8866 ORO SPOT 1.285,20/5,95 1.280,41