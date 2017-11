FOREX-Euro nuovamente indebolito, paga incertezza futuro politico Germania

NEW YORK, 20 novembre (Reuters) - Euro appeso a un filo nei primi scambi sulla piazza Usa, sensibile ai toni del presidente della repubblica tedesca, che non ha evocato la prospettiva di un ritorno alle urne. ** In una nota stampa attesa con particolare attenzione dagli investitori, Frank-Walter Steinmeier sembra quasi non voler accettare il fallimento dei negoziati per la formazione di un nuovo esecutivo che appoggi il quarto mandato di Angela Merkel. ** Il presidente si è limitato a un generico richiamo alla responsabilità, chiamando tutti i partiti -- finora coinvolti o meno nel negoziato -- all'apertura e alla disponibilità al dialogo, in modo da dotare al più presto il paese di un nuovo governo. ** Dopo una correzione di circa mezzo punto percentuale sulla piazza asiatica seguita da un breve ritorno oltre la soglia di 1,18, il cross euro/dollaro si muove in calo di 0,15% intorno a 1,1775. ** Piatto il cambio dell'euro/yen, reduce dal minimo degli ultimi due mesi e mezzo. ** Nessuno spunto finora dai primi commenti di Mario Draghi al comitato per gli Affari economici e monetari del parlamento europeo. ORE 15,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1770/71 1,1796 DOLLARO/YEN 112,30/32 112,07 EURO/YEN 132,17/21 132,23 EURO/STERLINA 0,8887/91 0,8919 ORO SPOT 1.289,30/9,41 1.294,30 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia