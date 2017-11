FOREX-Dollaro/yen lascia min 4 settimane, euro scivola da max 1 mese

NEW YORK, 16 novembre (Reuters) - Il dollaro rimbalza dai minimi di quattro settimane toccati ieri nei confronti dello yen sulla scia del ritorno di un certo appetito di rischio, mentre l'euro lascia i massimi toccati ieri contro la valuta Usa a 1,186. ** Gli investitori dicono di non aspettarsi alcun ritorno duraturo di un'avversione al rischio, a causa della robusta crescita segnalata da diversi dati macro. ** "Non ci aspettiamo al momento un ritorno duraturo dell'avversione al rischio, poiché le attese di crescita globale sono abbastanza forti da compensare eventuali sviluppi che possano avere un effetto negativo sulla fiducia" dice lo strategist di Credit Agricole Manuel Oliveri. ** Attorno alle 15,45 l'indice del dollaro contro un paniere di valute avanza di 0,02% a 93,826. ORE 15,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1781/82 1,1791 DOLLARO/YEN 112,84/87 112,86 EURO/YEN 132,93/96 133,08 EURO/STERLINA 0,8927/32 0,8950 ORO SPOT 1.280,03/0,13 1.278,41 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia