FOREX-Euro oltre quota 1,18 per prima volta in tre settimane

LONDRA, 15 novembre (Reuters) - L'euro si riporta oltre la soglia di 1,18 sul dollaro per la prima volta in tre settimane, mentre il biglietto verde perde terreno in scia al calo dei mercati azionari Usa e dei tassi dei governativi. ** Gli investitori appaiono più ottimisti sul futuro dell'economia del blocco dopo i solidi dati di ieri sul tasso di crescita nel terzo trimestre che hanno beneficiato del traino della Germania. ** "Il dollaro risente della robustezza dell'euro e dello yen", commenta Alvin Tan, strategist valutario di Societe Generale a Londra. ** L'euro ieri ha perso terreno sul dollaro per poi invertire la rotta e raggiungere attorno alle 10 quota 1,1842, massimo dal 20 ottobre. ** Nonostante il rialzo, alcuni investitori restano scettici sulle prospettive della divisa, con un sondaggio Bank of America Merrill Lynch relativo a novembre che mette in evidenza come la percentuale degli investitori che sostengono che l'euro sia sopravvalutato è salita al 12% dal 4% del mese precedente. ORE 10,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1839/41 1,1796 DOLLARO/YEN 112,81/83 113,44 EURO/YEN 133,57/60 133,83 EURO/STERLINA 0,8969/74 0,8961 ORO SPOT 1.284,15/4,27 1.280,63