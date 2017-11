FOREX-Euro verso massimo rialzo giornaliero in un mese in scia dati

NEW YORK, 14 novembre (Reuters) - L'euro si avvia a mettere a segno il maggior rialzo giornaliero da un mese a questa parte, con gli investitori che hanno ripreso l'acquisto di asset europei a maggior rischio, sulle crescenti aspettative che la crescita resterà forte. ** Secondo le stime di Eurostat pubblicate oggi, il prodotto interno lordo della zona euro è cresciuto nei tre mesi al 30 settembre scorso al ritmo congiunturale di 0,6% e al tasso annuo di 2,5%, perfettamente in linea alle attese del mercato . ** "I flussi di capitale degli investitori globali hanno accelerato negli ultimi giorni verso asset a rischio europei; e con Draghi che nei suoi ultimi interventi ha delineato un quadro di bassi tassi d'interesse e di forte crescita, le prospettive dell'euro si stanno irrobustendo", dice Manuel Oliveri, strategist di Credit Agricole. ORE 14,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1757/60 1,1665 DOLLARO/YEN 113,46/49 113,61 EURO/YEN 133,42/46 132,56 EURO/STERLINA 0,8971/72 0,8894 ORO SPOT 1.273,61/4,08 1.277,61 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia