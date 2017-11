FOREX-Euro consolida dopo recenti rialzi, attesa panel banche centrali

NEW YORK, 13 novembre (Reuters) - L'euro si muove in calo, consolidando dopo i recenti rialzi in attesa del Convegno Bce sulla comunicazione delle banche centrali a Francoforte. Il dollaro si muove invece in rialzo, sostenuto dai saldi rendimenti Usa. ** "Il vertice di domani assume altrettanta importanza di quello di Sintra, con la presenza di tanti policymaker in un unico forum che possono adottare una posizione prudente rispetto alle evidenti aspettive del mercato", dice Christin Tuxen, strategist di Danske Bank. ** Domani si riuniscono a Francoforte i principali governatori centrali: Mario Draghi della Bce, Janet Yellen della Fed, Haruhiko Kuroda di Banca del Giappone, Mark Carney di Bank of England. ** Tonica invece la valuta Usa, con la fiammata dei rendimenti Usa della scorsa settimana che supporta la divisa nonostante il focus principale degli investitori sia ancora sulla riforma fiscale. ** La sterlina appare colpita da timori di natura politica, con il montare dei dubbi relativi alla premier britannica Theresa May e alla sua leadership fra i Tories. Il 'Sunday Times' ha scritto che 40 parlamentari della formazione di governo si sono accordati per firmare una lettera di sfiducia nei confronti della leader. Appena otto al di sotto nel numero necessario per dare il via a una gara per la leadership che potrebbe spingere May a lasciare. ** Attorno alle 14,45 la sterlina vale 1,3082/89 dollari da 1,3188 della chiusura di venerdì. ORE 14,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1666/69 1,1663 DOLLARO/YEN 113,28/30 113,53 EURO/YEN 132,16/20 132,40 EURO/STERLINA 0,8912/16 0,8841 ORO SPOT 1.276,83/6,97 1.276,06 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia