FOREX-Dollaro in rialzo sostenuto da rendimenti, sterlina cede

LONDRA, 13 novembre (Reuters) - Il dollaro si muove in rialzo, con la fiammata dei rendimenti Usa della scorsa settimana che supporta la valuta nonostante il focus principale degli investitori sia ancora sulla riforma fiscale, mentre la sterlina appare colpita da timori di natura politica. ** Sterlina in ritirata dunque, con il montare dei timori relativi alla premier britannica Theresa May e alla sua leadership fra i Tories. Il 'Sunday Times' ha riportato che 40 parlamentari della formazione di governo si sono accordati per firmare una lettera di sfiducia nei confronti della leader. Appena otto al di sotto nel numero necessario per dare il via a una gara per la leadership che potrebbe spingere May a lasciare. ** "Le notizia politiche nel corso del fine settimana mostrano che la sua posizione è sotto pressione crescente e che i mercati valutari stanno reagendo" dice Alvin Tan, strategist di Societe Generale a Londra, che raccomanda di mantenere euro contro sterlina. ** Attorno alle 10,10 la sterlina vale 1,3071/73 dollari da 1,3188 della chiusura di venerdì. ORE 10,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1645/47 1,1663 DOLLARO/YEN 113,44/45 113,53 EURO/YEN 132,10/14 132,40 EURO/STERLINA 0,8905/09 0,8841 ORO SPOT 1.277,26/8,06 1.276,06