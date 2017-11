FOREX-Yen sale su dollaro ed euro, correzione azionario Tokyo penalizza rischio

LONDRA, 9 novembre (Reuters) - Lo yen è in rialzo su dollaro ed euro, per effetto del clima di minore propensione al rischio innescato dalla correzione dell'azionario giapponese dal picco segnato da oltre 25 anni ** La valuta giapponese, che tende a sovraperformare nelle fasi di avversione al rischio, sale dello 0,2% sul dollaro, che scivola a 113,63 yen da 113,86 della precedente chiusura . ** L'andamento del biglietto verde, secondo gli analisti, sarà condizionato da eventuali ritardi nel processo di approvazione della riforma fiscale da parte del Congresso Usa, previsto entro la fine di questo mese. Gli investitori sembrano mostrare un certo scetticismo in merito. ** Lo yen si apprezza anche sull'euro, che cede a 131,74 da 132,01 yen della chiusura . ORE 9,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1590/94 1,1593 DOLLARO/YEN 113,55/58 113,86 EURO/YEN 131,63/66 132,01 EURO/STERLINA 0,8824/27 0,8839 ORO SPOT 1.283,21/3,98 1.280,91 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia