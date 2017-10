FOREX-Euro cede sotto 1,16 dlr a nuovo minimo 3 mesi dopo Pil Usa migliore attese

NEW YORK, 27 ottobre (Reuters) - L'euro è sceso sotto 1,16 dollari, toccando il nuovo minimo da tre mesi, dopo la lettura migliore delle attese del Pil Usa nel terzo trimestre. ** La valuta unica è stata pesante per tutta la seduta e si avvia a registrare la perdita settimanale peggiore del 2017, appesantita dall'esito del consiglio della Banca centrale europea, che ha posticipato le attese del primo ritocco verso l'alto dei tassi al 2019 inoltrato. ** Intorno alle 14,40 l'euro cede lo 0,5% circa a 1,1596 dollari, dopo un tuffo a 1,1589 dollari. Prima della diffusione del dato viaggiava in area 1,1602 dollari e ieri, a ridosso del comunicato di politica monetaria della Bce, passava di mano a 1,1810 dollari . La valuta unica perde terrreno anche su yen a 132,56 da 132,77 della chiusura. ** Secondo la stima advance, diffusa dal Dipartimento del Commercio, il Pil statunitense è cresciuto al ritmo annualizzato del 3% dopo il 3,1% registrato nel trimestre precedente. Le attese erano per un rallentamento del tasso di crescita al 2,5%. ** Il percorso di risalita dei tassi Usa, già avviato, potrebbe essere quindi più veloce e questo spinge verso l'alto il biglietto verde. L'indice del dollaro, che ne misura l'andamento verso le principali controparti, viaggia sui massimi da tre mesi . Il dollaro ha toccato il minimo da tre mesi e mezzo nei confronti dello yen a 113,93 yen . ORE 14,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1599/04 1,1650 DOLLARO/YEN 114,28/31 113,97 EURO/YEN 132,55/59 132,77 EURO/STERLINA 0,8864/68 0,8851 ORO SPOT 1.266,60/6,78 1.266,73 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia