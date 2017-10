FOREX-Euro risale da minimi seduta toccati dopo estensione Qe su ottimismo Bce

NEW YORK, 26 ottobre (Reuters) - L'euro risale dai minimi di seduta sul dollaro segnati dopo il verdetto della Banca centrale europea sul quantitative easing, riducendo le perdite per effetto delle parole confortanti del numero uno di Francoforte sullo stato dell'economia. ** La Bce ha prolungato di 9 mesi -- fino a settembre 2018 -- il programma di acquisto asset. L'importo mensile degli acquisti sarà ridotto a 30 miliardi di euro dai 60 miliardi attuali a partire da gennaio. ** Confermata anche la natura aperta del Qe: la Bce continua a riservarsi la possibilità di aumentare la durata del programma o l'importo degli acquisti fino a che sarà necessario. ** Secondo la Bce, resta necessario un considerevole grado di accomodamento monetario per sostenere la ripresa e consentire all'inflazione di riportarsi verso il target inferiore ma vicino al 2%. Intorno alle 15,00, l'euro cede lo 0,3% a 1,1775 dollari, mentre poco prima che la decisione sul Qe venisse comunicata era piatto in area 1,1810 dollari . ** Dopo il verdettto sul quantitative easing, l'euro è sceso fino a 1,1739 dollari, toccando il minimo di seduta, per poi risalire sulle parole di Draghi, che in conferenza stampa ha sottolineato come l'economia stia vivendo un ciclo positivo e non siano escluse sorprese al rialzo sulla crescita. ORE 15,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1783/82 1,1812 DOLLARO/YEN 113,63/65 113,73 EURO/YEN 133,84/99 134,35 EURO/STERLINA 0,8911/13 0,8904 ORO SPOT 1.278,06/8,95 1.277,10 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia