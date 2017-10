FOREX-Dlr/yen a massimi 3 mesi e mezzo, euro poco mosso in attesa Bce

NEW YORK, 25 ottobre (Reuters) - Il dollaro sale ai massimi da tre mesi e mezzo sullo yen sostenuto dalla speculazione sulla successione alla guida della Fed, mentre resta complessivamente poco variato sull'euro, in vista dell'atteso meeting Bce di domani, che dovrà delineare l'evoluzione del Qe. ** Per la poltrona di nuovo governatore della Fed restano alte le quotazioni dell'economista di Stanford John Taylor, che riscuote il gradimento del presidente Trump e le cui posizioni farebbero prospettare una politica economica più restrittiva di quella condotta dall'attuale governatore Janet Yellen. ** "Dato che Taylor è stato molto critico con la Fed per il rischio di bolle finanziarie -- e si dice fosse in favore di rialzi dei tassi nel 2010 -- ogni suo avvicinamento alla presidenza della Fed andrebbe a colpire i bond" spiega lo strategist di Ing Chris Turner. ** Il dollaro/yen si riavvicina nel primo pomeriggio al picco intraday di 114,24, nuovo massimo dallo scorso 11 luglio, sulla scia anche del dato superiore alle attese sugli ordini di beni durevoli negli Usa . ** L'euro/dollaro rimane compreso entro una fascia d'oscillazione giornaliera relativamente contenuta, tra 1,1754 e il massimo intraday toccato nel pomeriggio di 1,1786, beneficiando anche della lettura migliore delle stime, questa mattina, dell'Ifo tedesco di ottobre . ** Con ogni probabilità il meeting Bce di domani annuncerà le modalità di estensione, e riduzione, del Qe oltre la scadenza di dicembre 2017. Secondo l'ultimo sondaggio Reuters, la previsione è per un taglio da 60 a 40 miliardi di euro degli acquisti mensili a partire da gennaio, con un prolungamento del programma di 6-9 mesi. ** Sale la sterlina grazie al buon dato odierno sul Pil britannico del terzo trimestre (+0,4% congiunturale su stime per +0,3%), che alimenta le attese di un rialzo dei tassi da parte della Bank of England . ** Al cambio col dollaro la divisa britannica è salita fin oltre l'1%, al massimo da otto giorni di 1,3267. Movimento analogo per il cambio euro/sterlina, arretrato di circa un punto percentuale fino a 0,8879. ORE 14,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1772/73 1,1759 DOLLARO/YEN 114,17/20 113,89 EURO/YEN 134,42/46 133,94 EURO/STERLINA 0,8886/90 0,8955 ORO SPOT 1.271,41/1,53 1.276,33 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia