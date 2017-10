FOREX-Euro/dlr a massimi una settimana in attesa Fed, frena dlr/yen

LONDRA, 26 ottobre (Reuters) - L'euro si muove in apprezzamento sul dollaro in attesa del verdetto di politica monetaria della Bce, mentre il biglietto verde frena rispetto allo yen, dai massimi da tre mesi visti ieri. ** Al termine del meeting di politica monetaria Francoforte comunicherà come il programma d'acquisto asset proseguirà oltre la sua scadenza di dicembre 2017. La sensazione condivisa è quella di un approccio 'dovish' alla riduzione degli acquisti: l'ultimo sondaggio Reuters, pubblicato giovedì scorso, indica un taglio dell'importo mensile a 40 dagli attuali 60 miliardi, insieme a un'estensione temporale tra i 6 e i 9 mesi. ** L'euro/dollaro scambia poco sotto il picco intraday di 1,1836, ai massimi da circa una settimana e circa una figura sopra il minimo da due settimane di 1,1725 visto lunedì. ** "Nel contesto attuale occorre una modifica davvero inaspettata della linea monetaria (da parte della Bce) per far salire l'euro da questi livelli, anche se per noi l'outlook 2018 per la valuta resta positivo", commenta la strategist di Danske Bank Christin Tuxen. ** Il cambio dollaro/yen si riporta oggi sotto quota 114, dopo essere salito ieri fino a 114,24, sostenuto dalla rinnovata speculazione per l'arrivo alla guida della Fed di un nuovo governatore su posizioni meno accomodanti rispetto a quelle dell'attuale numero uno Janet Yellen. ** Dalla corsa per la poltrona di governatore Fed sembra uscire il consigliere economico del presidente Trump Gary Cohn: secondo una fonte dell'amministrazione Usa, Trump intende mantenere Cohn al suo fianco nell'elaborazione della riforma fiscale. In un incontro con i senatori Repubblicani avuto martedì, riferisce un'altra fonte, il presidente ha affermato che la scelta si concentrerà tra l'economista di Stanford John Taylor, l'attuale membro del board Fed Jerome Powell e un'eventuale riconferma della Yellen. ORE 9,55 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1820/23 1,1812 DOLLARO/YEN 113,69/72 113,73 EURO/YEN 134,40/45 134,35 EURO/STERLINA 0,8929/33 0,8904 ORO SPOT 1.277,60/7,66 1.277,10 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia